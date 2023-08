Lavoratori irregolari: 5 datori di lavoro “pizzicati” dalle Fiamme Gialle

In un’azione mirata contro il lavoro nero, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno recentemente individuato 13 lavoratori “in nero” distribuiti nei comuni di Martina Franca, Pulsano, Maruggio, Palagianello e Avetrana. Inoltre, sono in corso di approfondimento ulteriori 16 posizioni lavorative sospette. Questa attività di contrasto al lavoro irregolare ha colpito diverse attività commerciali, tra cui stabilimenti balneari, ristoranti, bar e pasticcerie.

Ciò che rende ancora più grave questa scoperta è il fatto che tra i lavoratori non regolarmente assunti sono stati individuati soggetti appartenenti a nuclei familiari che percepiscono il reddito di cittadinanza. Queste violazioni sono state immediatamente segnalate agli uffici competenti dell’INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) affinché possano essere adottati i provvedimenti appropriati.

Nel corso delle ispezioni, sono stati anche verbalizzati 5 datori di lavoro che utilizzavano manodopera non dichiarata. Questa azione delle autorità è fondamentale per contrastare il fenomeno del lavoro nero, una piaga che ha impatti significativi sull’intero sistema economico. Il lavoro sommerso sottrae risorse all’erario pubblico, mina gli interessi dei lavoratori, spesso soggetti a sfruttamento, e crea una competizione sleale nei confronti delle imprese che operano in maniera legale e rispettosa delle normative.

Le autorità competenti, insieme alle forze dell’ordine, continuano a intensificare gli sforzi per debellare questa pratica illegale e per garantire che i diritti dei lavoratori siano rispettati. È fondamentale per la dignità dei lavoratori, per la tutela dell’equità nel mondo del lavoro e per il benessere dell’economia nel suo complesso. La lotta al lavoro nero rappresenta una priorità ineludibile per preservare l’etica e la legalità all’interno delle dinamiche lavorative.