Schianto sulla “Salina”: due ventenni lottano tra la vita e la morte

Un tragico incidente stradale ha sconvolto la notte scorsa la tranquillità della strada della “Salina”, una lunga arteria che collega la via per San Giorgio Jonico alla frazione di Talsano, nei pressi di Taranto. Due giovani ventenni sono stati trasportati nell’ospedale cittadino, mentre un terzo coinvolto è stato anch’esso ricoverato per le ferite riportate.

L’incidente, che ha scatenato una risposta immediata delle forze dell’ordine e dei soccorritori, è avvenuto nella fase notturna, quando le strade sono meno frequentate ma le conseguenze degli errori o delle fatalità possono essere ancor più drammatiche. La collisione ha coinvolto una Peugeot 107, a bordo della quale viaggiavano i due giovani ventenni, un ragazzo e una ragazza, e una Renault proveniente in direzione opposta, guidata da un uomo di 34 anni. Lo scontro, descrivibile come violentissimo, ha intrappolato i tre occupanti all’interno delle lamiere contorte delle vetture, richiedendo l’intervento tempestivo e coordinato di soccorritori e forze dell’ordine.



Gli automobilisti di passaggio, testimoni involontari di questa tragedia, hanno prontamente allertato le autorità, rendendo possibile l’arrivo tempestivo delle volanti della Polizia, dei Vigili del Fuoco e delle ambulanze del 118. I Vigili del Fuoco, con grande abilità e determinazione, sono riusciti ad estrarre i feriti dalle macerie delle vetture, trasportandoli in tutta fretta all’ospedale Santissima Annunziata.La situazione dei giovani ventenni è particolarmente grave, e i medici dell’ospedale stanno lottando con impegno per salvare le loro vite. Anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nell’incidente è stato ricoverato, dimostrando la gravità dell’impatto.

IMMAGINE DI REPERTORIO