Attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri a Gallipoli e Campi Salentina

Con l’avvicinarsi della settimana di Ferragosto, la presenza delle forze dell’ordine sul territorio si fa ancora più incisiva. A Gallipoli e Campi Salentina, i Carabinieri stanno rafforzando le loro attività di controllo per garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che scelgono il Salento come meta delle proprie vacanze estive.

L’azione dei Carabinieri, in coordinamento con le direttive del Comando Provinciale di Lecce, mira a garantire un’estate tranquilla attraverso l’impiego di personale altamente specializzato. Nell’ultimo fine settimana, sono stati intensificati i controlli nella zona di Porto Cesareo e Gallipoli, coinvolgendo le Compagnie di Campi Salentina e Gallipoli. I Carabinieri, supportati anche dai militari del NAS di Lecce, hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio lungo le arterie principali e le zone costiere dei comuni rivieraschi.I risultati di questa operazione sono stati significativi: cinque persone sono state deferite all’Autorità giudiziaria per guida con tasso alcolemico superiore ai limiti di legge, mentre una sesta persona è stata sorpresa alla guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. Due individui sono stati arrestati a Squinzano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovati in possesso di una quantità considerevole di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.Le attività di controllo hanno permesso inoltre di segnalare all’Autorità Amministrativa otto persone per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Altre denunce riguardano reati come evasione, lesioni personali colpose e furto aggravato.L’impegno dei Carabinieri è andato oltre: un pensionato è stato denunciato per detenzione di arma da punta e taglio di costruzione artigianale, utilizzata per minacciare due persone. In un’ottica di solidarietà, la merce sequestrata durante un’operazione contro il commercio ambulante abusivo è stata devoluta a persone bisognose attraverso enti e associazioni locali.