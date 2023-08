Saturo – la spiaggia accessibile a tutti

La spiaggia di Saturo, a Leporano Marina, è una delle più belle e suggestive. Sabbia finissima, mare cristallino e bandiera blu la rendono una meta ideale per chi ama il relax e il contatto con la natura. Ma non solo: da quest’anno, grazie all’inaugurazione della passerella per disabili, sarà una spiaggia accessibile a tutti.

Un’opera di solidarietà e inclusione

Il 10 agosto 2023, alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione della passerella per disabili presso la spiaggia pubblica di Saturo. Si tratta di un’opera di solidarietà e inclusione, realizzata grazie al contributo di vari enti e associazioni, che permetterà alle persone con difficoltà motorie di raggiungere facilmente il bagnasciuga e godersi il mare.

La passerella è lunga 50 metri e larga 1,5 metri, ed è dotata di una rampa di accesso e di una pedana con sedie a rotelle anfibie. Inoltre, è stata installata una doccia accessibile e sono stati creati dei parcheggi riservati nelle vicinanze.

Un invito a partecipare

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’inaugurazione della passerella per disabili, che sarà anche un’occasione per festeggiare insieme e condividere un momento di gioia e solidarietà. Saranno presenti le autorità locali, i rappresentanti delle associazioni coinvolte e i volontari che offriranno assistenza ai bagnanti disabili.

Non perdete l’opportunità di scoprire la spiaggia di Saturo, una perla che ora è aperta a tutti.