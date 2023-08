Ipotesi progettuale per il rinnovamento Stadio Iacovone in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo

Architetto Enzo De Palma:

“Nella conferenza stampa del 20 luglio scorso ho presentato un’ipotesi progettuale per il rinnovamento dello Stadio Comunale in vista dei prossimi Giochi del Mediterraneo. Speravo che questi giochi si svolgessero nella nostra città. Purtroppo, dalle ultime notizie, giungono segnali preoccupanti. Tuttavia, rimango ottimista, indipendentemente dal progetto finale dello stadio che sarà realizzato.

Le mie esperienze passate come coprogettista del Nuovo Liceo Artistico, come progettista architettonico della Ristrutturazione ed Ampliamento dello Stadio “E. Lacovone” inaugurato nel 1989, e come coordinatore e coprogettista del “Contratto di Quartiere Salinella”, mi hanno fornito una profonda comprensione dell’area urbana in questione.

Basandomi su questa conoscenza, ho elaborato un Programma Integrato di Rigenerazione Urbana chiamato “P.I.R.U. STADIO 2026”. Questo programma si articola in 5 ambiti chiave:

AMBITO 1: La priorità assoluta è la ristrutturazione dello Stadio Comunale, che agirà come motore trainante per una rigenerazione urbana di straordinaria importanza per il Quartiere Salinella. AMBITO 2: A nord-ovest dello stadio, è prevista la creazione di una piazza con parcheggio lungo la via Ancona, insieme a un’area verde con terrazzamenti degradanti verso lo stadio, partendo dalla recinzione del complesso ENAIP ubicato ad un livello superiore. AMBITO 3: A est dello stadio, è prevista un’area con un parcheggio per l’impianto sportivo e residenze destinate al libero mercato immobiliare. AMBITO 4: Posizionato all’estremo margine del P.I.R.U., questo ambito sarà destinato a “Edilizia Sovvenzionata” e realizzato da ARCA Taranto. AMBITO 5: Quest’area, originariamente destinata al Nuovo Liceo Artistico, potrebbe ospitare un Complesso Architettonico di alta qualità urbana, comprensivo di un auditorium (recuperando la struttura esistente), albergo e SPA.

La mia proposta (vedi Tav. 2) è fattibile attraverso un innovativo Project Financing, basato su un potenziale partenariato tra vari soggetti, tra cui i Responsabili dei Giochi del Mediterraneo, il Comune di Taranto, ARCA di Taranto, la Facoltà di Economia e Commercio, ASL TA, Taranto F.C. 1927 e il settore privato.

Ritengo che la tipologia di restyling dello stadio debba conformarsi ai criteri esposti nella conferenza precedente, al fine di rispettare le tempistiche previste per i Giochi. In dettaglio, l’ipotesi progettuale precedentemente avanzata è ulteriormente perfezionata nel disegno (vedi Tav. 3).

Offro questa lettera aperta come contributo di idee ai destinatari, dedicandola ai miei concittadini, in particolare a coloro che nutrono una profonda passione per la nostra città. Auspico che vi sia massima cooperazione e convergenza tra le istituzioni per realizzare i Giochi del Mediterraneo 2026 a Taranto.

Cordiali saluti,

Enzo De Palma – Architetto

Pratovecchio (AR), 3 agosto 2023