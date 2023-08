Incidente ferroviario all’alba: auto sfonda il passaggio a livello e colpisce il treno

Una violenta collisione tra un treno e un’autovettura ha sconvolto la tranquilla mattinata di oggi, all’altezza del passaggio a livello per Manduria, nel comune di Erchie.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7.20 di questa mattina, quando l’auto, che percorreva la strada provinciale 64, ha sorprendentemente sfondato la sbarra del passaggio a livello, nonostante fosse regolarmente chiuso, nei pressi della stazione di Erchie. Incredibilmente, l’auto ha finito per urtare il treno proveniente da Lecce e diretto a Martina Franca. Fortunatamente, in quel momento, il treno non trasportava alcun passeggero.

Immediatamente dopo l’incidente, sono stati allertati i vigili del fuoco, che hanno provveduto a prestare soccorso e a gestire la situazione di emergenza. La circolazione ferroviaria lungo tutta la linea è stata temporaneamente interrotta per permettere i soccorsi e rimuovere i mezzi coinvolti dalla scena dell’incidente.

Solo intorno alle 9 del mattino la linea ferroviaria è stata ripristinata.Fortunatamente, non si sono registrate gravi conseguenze né per l’automobilista, il cui nome non è ancora stato rivelato, né per il personale di Ferrovie FSE. Tuttavia, l’accaduto ha inevitabilmente causato un grande spavento sia per i diretti interessati che per i testimoni dell’incidente.

Al momento, le indagini per comprendere le cause dell’incidente sono state avviate dai carabinieri, insieme al personale del 118. È fondamentale accertare i fattori che hanno portato all’attraversamento forzato del passaggio a livello, che avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi. La prontezza d’intervento delle autorità competenti e dei soccorritori ha evitato il peggio, ma la vicenda solleva interrogativi sul rispetto delle norme di sicurezza e sulla necessità di ulteriori controlli per prevenire simili incidenti in futuro.