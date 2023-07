Travolto da un mezzo mentre lavorava: muore operaio di 50 anni

Sotto il sole dell’estate, un’ombra scura si è proiettata sull’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, comune a poca distanza da Campobasso, quando un operaio di 50 anni ha perso la vita in un tragico incidente sul lavoro. L’uomo, originario della provincia di Foggia, è stato travolto da un mezzo meccanico durante l’espletamento delle sue mansioni.

La tragedia ha colpito l’intera comunità locale, lasciando un vuoto insostituibile nella famiglia dell’operaio e portando alla luce, ancora una volta, la fragile sicurezza dei lavoratori nei cantieri industriali. Quando il 118 è giunto sul luogo dell’incidente, purtroppo, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

A seguito dell’accaduto, i carabinieri sono intervenuti prontamente per raccogliere le prime informazioni sull’incidente. È stato avviato un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo, con l’obiettivo di fare luce sull’accaduto e accertare eventuali responsabilità in merito alla sicurezza e gestione del cantiere.

L’impianto di smaltimento rifiuti di Montagano, in seguito alla tragedia, ha interrotto immediatamente ogni attività, mostrando una pronta reazione alle drammatiche circostanze. Le indagini che verranno condotte potranno fornire risposte alle tante domande rimaste irrisolte e speriamo possano svelare le cause che hanno portato a un simile evento.

Quest’ultima tragedia si aggiunge purtroppo a una serie di incidenti mortali sul lavoro che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni. Il settore industriale, nonostante sforzi e misure adottate per migliorare le condizioni di sicurezza, continua a dimostrarsi pericoloso per i lavoratori, sottolineando la necessità di un costante monitoraggio e una maggiore attenzione alle misure preventive.

La sicurezza sul lavoro dovrebbe essere una priorità per ogni datore di lavoro e per le istituzioni, ed è fondamentale che vengano garantite condizioni di lavoro adeguate e rispettose delle norme di sicurezza vigenti. Solo attraverso una maggiore consapevolezza e un rafforzamento dei controlli sarà possibile tutelare la vita e l’incolumità di chi quotidianamente si impegna per la crescita del nostro Paese.