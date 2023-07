Tragedia in Molise, un pugliese muore durante un’immersione La morte del sub 52enne originario di Foggia, è al vaglio della Procura di Campobasso dove l’uomo e la sua famiglia stavano trascorrendo le vacanze. Il pubblico ministero ha fissato l’autopsia sul corpo dell’uomo sub.

Il cinquantenne, in vacanza nel centro rivierasco con la famiglia, si è tuffato questa mattina in acqua con la muta immergendosi in continuazione.

Dopo alcune ore, l’uomo non è più riemerso. La moglie preoccupata ha lanciato l’allarme. Alcuni bagnini hanno ripescato l’uomo esanime. I medici del 118 Molise intervenuti sul posto non hanno potuto fare null’altro che constatarne la morte.

La vicenda è ancora tutta da chiarire. In attesa che le indagini facciano il loro corso e chiariscano i contorni della tragedia che si è consumata questa mattina, resta forte lo sgomento nella comunità di Campobasso. Non si esclude il malore.