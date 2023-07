Servizi straordinari di controllo del territorio anche in città: la Polizia di Stato presidia Piazzale Bestat e dintorni

In un’azione mirata di contrasto alle violazioni al codice della strada e ai reati di furto, la Polizia di Stato ha intensificato i servizi di controllo del territorio nella zona di Piazzale Bestat e lungo le arterie principali della città. I risultati di tali operazioni sono stati significativi, con il controllo di 100 persone e 64 mezzi, oltre all’applicazione di circa 80 sanzioni amministrative.

I controlli hanno riguardato principalmente ciclomotori e motoveicoli, con sanzioni per il mancato uso del casco, l’assenza di patente di guida, la mancata revisione, l’uso del telefonino durante la guida e l’assenza di copertura assicurativa. Queste azioni hanno contribuito a garantire una maggiore sicurezza stradale e a prevenire potenziali incidenti.Oltre al controllo del traffico, la Polizia di Stato ha dedicato particolare attenzione al monitoraggio della movida cittadina, con identificazioni e controlli mirati soprattutto nei luoghi di ritrovo serali e notturni.

Questo approccio ha portato a numerose segnalazioni riguardanti giovani presenti in luoghi di aggregazione ai sensi dell’articolo 75 del Testo unico sugli stupefacenti.L’impegno delle forze dell’ordine non si è limitato alla prevenzione, ma si è esteso anche all’azione repressiva nei confronti di soggetti già noti per la loro propensione ai furti. Due poliziotti dei Falchi della Squadra Mobile, liberi dal servizio ma sempre vigili, hanno arrestato un 33enne sorpreso a rubare farmaci da una farmacia e una chiave esagonale da un negozio. L’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Taranto con l’accusa di furto aggravato.