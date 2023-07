Vela – Il bilancio ai Mondiali di O’pen Skiff della LNI sez. Taranto

Un’esperienza indimenticabile per i velisti della classe O’pen Skiff della Laga Navale Sezione di Taranto nel World O’pen Skiff Championship 2023 svolto a Rimini dal 15 al 22 luglio.



Risultati degni di nota per tutta la Squadra, guidata dal coach Gianfranco Muolo che afferma: “E’ stato un Mondiale impegnativo dal punto di vista tecnico poiché le condizioni meteo marine sono state decisamente insolite per i nostri ragazzi che si sono ritrovati a regatare con vento leggero, corrente e tanto caldo per l’intera durata della manifestazione.



Tutta la squadra non dimenticherà mai questa prima esperienza internazionale anche perché, oltre all’impegno sportivo, messo in campo durante le 14 regate che hanno portato a termine, hanno avuto modo di fare amicizia con loro coetanei di altre 19 nazioni partecipanti. Ognuno di loro è riuscito, alla fine del Mondiale, a scambiare la propria maglia con quella dei loro amici di un’altra nazione”.

L’anno agonistico volge al termine ed i prossimi impegni saranno il Campionato Italiano per gli U15 e 17 e Coppa del Presidente per gli U12 che si svolgerà a Ravenna a fine agosto e l’ultima tappa del Circuito Nazionale della Classe che si disputerà a fine settembre a Castiglione della Pescaia. Questi i piazzamenti ottenuti dagli atleti dell’LNI sez. Taranto nel Mondiale:

U17 – TRIPALDI Pavitra – 17° su 64

U15 – PUTORTI’ Madi Demetrio (Flotta GOLD) – 61° su 82

U15 – SERGIO Davide (Flotta SILVER) – 49° su 82

U12 – ALBANESE Manuele – 9° su 57

U12 – CONVERTINO Alessandro – 32° su 57

U12 – CENTOLA Federica – 51° su 57