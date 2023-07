Due carrelli della spesa pieni: due uomini e una donna arrestati dai carabinieri

Nel pomeriggio del 26 Luglio, un’azione rapida e precisa dei Carabinieri della Compagnia di Francavilla Fontana ha portato all’arresto in flagranza di reato di tre individui residenti nella zona. L’accusa nei confronti dei malfattori è quella di furto aggravato in concorso, in seguito a un tentativo di sottrazione di prezioso materiale dall’area ex Ente Fiera, di proprietà comunale.

Tutto è iniziato con una segnalazione giunta al numero di emergenza 112, che avvertiva dell’ingresso di un gruppo di persone all’interno dell’area abbandonata. I Carabinieri della locale Stazione e dell’Aliquota Radiomobile sono intervenuti prontamente, trovando effettivamente un gruppo di individui che, al momento della vista dei militari, hanno cercato di fuggire disperdendosi in diverse direzioni.

Un breve inseguimento a piedi ha permesso di bloccare sul posto due uomini di 40 anni e una donna di 40 anni, tutti con precedenti penali. Secondo gli accertamenti delle forze dell’ordine, il gruppo stava tentando di sottrarre diversi cavi in rame, scaffali e attrezzi in ferro e alluminio. Durante la perquisizione, sono stati rinvenuti anche strumenti da scasso, tra cui un seghetto, cacciaviti e una tenaglia.

La refurtiva era particolarmente ingente, tanto che i malviventi avevano addirittura utilizzato due carrelli, uno dei quali già pieno di materiale asportato. Fortunatamente, grazie alla segnalazione tempestiva di un cittadino e all’efficace intervento delle pattuglie dei Carabinieri, l’azione criminale è stata interrotta e i tre soggetti sono stati arrestati sul posto.

I malfattori sono stati tradotti davanti all’Autorità Giudiziaria e, su disposizione della stessa, il 40enne e il 48enne sono stati condotti al carcere di Brindisi, mentre la 40enne è stata trasferita al carcere femminile di Taranto.