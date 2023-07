Taranto – Si riapre il cantiere della Tangenziale sud

Risolti i problemi che, a causa di alcune “interferenze”, hanno rallentato l’avanzamento dei lavori dell’importante opera viaria. L’Amministrazione provinciale presieduta da Rinaldo Melucci ha anche fissato un dettagliato cronoprogramma di interventi

SECONDO LOTTO “TANGENZIALE SUD” AD AGOSTO LA RIAPERTURA DEL CANTIERE

Tutto pronto per la riapertura del cantiere allestito ai fini della realizzazione del secondo lotto della “Tangenziale Sud”, un’opera destinata ad avere un grande impatto sulla viabilità in quanto avrà il compito di decongestionare in modo deciso il traffico veicolare che si registra su alcune arterie viarie cittadine.

Risolti i problemi legati all’eliminazione di quelle che nel gergo tecnico vengono definite “interferenze”, l’Ente Provincia di Taranto, presieduto da Rinaldo Melucci, ha fissato la ripresa dei lavori per la prossima settimana (a partire da martedì 1 agosto) stilando un cronoprogramma che prevede, fra gli altri interventi, il rifacimento del manto stradale, la costruzione di cavalcavia e sottopassi, la sistemazione di cordoli, barriere, segnaletica, impianto di illuminazione e l’esecuzione di opere edili.

Disposto a seguito di vari incontri intercorsi fra l’ufficio del RUP, la Direzione lavori e l’impresa appaltatrice, il riavvio delle operazioni si registra dopo circa due anni in cui si sono registrati rallentamenti dovuti proprio alla presenza di impianti di acquedotto e cavi elettrici ad alta tensione, elementi che non potevano consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza. Gli interventi, il cui costo complessivo si attesta sui 12 milioni di euro, dovranno portare all’ultimazione di un tratto stradale che, sviluppandosi per circa 2 chilometri, metterà in collegamento diretto due zone nevralgiche della città con l’auspicio di alleggerire la circolazione su via Ancona e viale Magna Grecia.

Il progetto della Tangenziale Sud prevede nella sua totalità tre distinti lotti. Il primo congiunge il rione “Solito-Corvisea” al quartiere “Salinella”; il secondo, il “Salinella” a “Taranto Due” (via Rapiddi) per poi riallacciarsi alla strada che insiste nei pressi della Base Navale; il terzo provvederà a collegare “Taranto Due” alla zona in cui sorge il cimitero di Talsano.

“Nel rispetto degli obiettivi fissati dalla nostra Amministrazione in tema di infrastrutture stradali- ha dichiarato il presidente Melucci- stiamo riuscendo a dare concretezza ad una delle opere più attese dalla nostra comunità. Una volta completata, la “Tangenziale Sud” non solo consentirà di snellire il flusso del traffico veicolare su arterie viarie come viale Magna Grecia, ma rappresenterà un collegamento strategico con quella che viene considerata un’opera fondamentale per lo sviluppo turistico e le attività economiche del versante orientale del territorio jonico: la “Talsano-Avetrana”, per la quale lo scorso marzo, desidero ricordare, si è provveduto ad affidare il servizio di progettazione definitiva.”