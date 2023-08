Fuochi pirotecnici in strada per un funerale

Due leccesi denunciati per aver esploso fuochi pirotecnici in strada in occasione di un funerale nella chiesa del Sacro Cuore.

Due leccesi denunciati dalla Polizia

Due uomini di 29 e 32 anni sono stati denunciati dalla Squadra Mobile di Lecce per aver esploso fuochi pirotecnici sulla pubblica via. Il fatto è avvenuto il 17 agosto scorso in via Petraglione, una strada alle spalle della chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

Il gesto per omaggiare il defunto

I fuochi sono stati fatti scoppiare in occasione di una funzione funebre celebrata nella chiesa. Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, hanno capito che si trattava di un omaggio al defunto. Dopo aver esaminato le immagini delle telecamere di sorveglianza e ascoltato i testimoni, hanno ricostruito i fatti e identificato i presunti responsabili.

I due sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Lecce per il reato di esplosione di fuochi sulla pubblica via.