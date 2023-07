Malore per un bambino in barca, i poliziotti lo salvano

Continuano i controlli straordinari disposti dal questore di Lecce nel corso dei festeggiamenti in onore della compatrona Santa Cristina nella città di Gallipoli. Le autorità hanno intensificato la vigilanza sia sul territorio che in mare, impiegando anche mezzi speciali come le moto d’acqua della Polizia di Stato.

Durante una delle recenti attività di controllo, gli agenti hanno compiuto due importanti salvataggi utilizzando le moto d’acqua per raggiungere velocemente chi aveva bisogno di aiuto in mare.

Il primo episodio si è verificato mentre la folla festante assisteva allo spettacolo della cuccagna in mare. Un bimbo a bordo di un’immaginaria imbarcazione ha accusato un leggero malore. Fortunatamente, grazie alla pronta reazione degli agenti di polizia in acquascooter, il piccolo è stato soccorso tempestivamente e portato in salvo, ricevendo immediata assistenza medica. L’intervento rapido e decisivo dei poliziotti ha permesso di evitare complicazioni maggiori e di tranquillizzare i presenti riguardo alla sicurezza durante le celebrazioni.

Il secondo soccorso è stato rivolto a un giovane di trent’anni che si trovava in difficoltà a causa delle avverse condizioni meteorologiche. La presenza di vento di scirocco ha creato situazioni di rischio per i bagnanti e i praticanti di sport acquatici. In particolare, il ragazzo era in pericolo mentre si trovava su una tavola da SUP, una pratica sempre più diffusa in queste zone. Anche in questo caso, i poliziotti hanno dimostrato grande prontezza nel rispondere alla richiesta di aiuto, raggiungendo il giovane in difficoltà e fornendogli il supporto necessario per ricondurlo in sicurezza a riva.

I controlli straordinari attuati dalla Polizia di Stato dimostrano la determinazione delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e dei numerosi visitatori che affollano Gallipoli in occasione delle festività. La presenza costante degli agenti sia a terra che in mare ha contribuito a prevenire potenziali situazioni di pericolo e a garantire la serenità delle celebrazioni.