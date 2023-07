Perrini confermato al Martina 1947

๐——๐—”๐—ฉ๐—œ๐——๐—˜ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ๐—ฅ๐—œ๐—ก๐—œ ๐—ฃ๐—˜๐—ฅ ๐—œ๐—Ÿ ๐—ค๐—จ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—ข ๐—”๐—ก๐—ก๐—ข ๐——๐—œ ๐—™๐—œ๐—Ÿ๐—” ๐—œ๐—ก ๐—•๐—œ๐—”๐—ก๐—–๐—”๐—ญ๐—ญ๐—จ๐—ฅ๐—ฅ๐—ข: ๐—œ๐—Ÿ ๐——๐—œ๐—™๐—˜๐—ก๐—ฆ๐—ข๐—ฅ๐—˜ ๐—–๐—Ÿ๐—”๐—ฆ๐—ฆ๐—˜ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿฌ๐Ÿฎ ๐—˜ ๐—œ๐—Ÿ ๐— ๐—”๐—ฅ๐—ง๐—œ๐—ก๐—” ๐—”๐—ก๐—–๐—ข๐—ฅ๐—” ๐—œ๐—ก๐—ฆ๐—œ๐—˜๐— ๐—˜

Il Martina Calcio comunica di aver riconfermato il difensore Davide Perrini per la stagione 2023-2024.

Classe 2002, il difensore centrale รจ alla sua quarta stagione in maglia biancazzurra. Giocatore duttile che ricopre sia il ruolo di difensore centrale che di terzino, passato tra gli over in questa nuova stagione.



Negli anni passati si รจ messo in mostra per fisicitร , agonismo e grinta siglando reti pesantissime nell’annata in Eccellenza, in particolare uno nella gara contro il Grottaglie nella stagione 2021-2022 in rovesciata.



25 presenze nella sua prima annata in Serie D con la maglia del Martina. Una riconferma importante per mister Massimo Pizzulli che avrร a disposizione un difensore di carattere.