Colpo di mercato del Cus Jonico!

CJ Taranto, è ELHADJI THIOUNE il primo colpo di mercato!

Nasce il roster rossoblu 2023/24, si parte dal giovane centro senegalese, l’anno scorso in A2: “Taranto grande opportunità, porto con me entusiasmo e voglia di fare grandi cose”

Il CJ Basket Taranto è lieto di annunciare il primo tassello del roster per il campionato di serie B Nazionale 2023/24. Si tratta del centro senegalese Elhadji Thioune, classe 2001 lo scorso anno a Mantova in serie A2. La società rossoblu ringrazia l’agente Simone di Trani per la felice riuscita dell’operazione, la prima di mercato del nuovo CJ.

Che intanto sempre nella giornata di oggi ha conosciuto il nome del suo primo avversario in campionato. Sarà la Logimatic Group Ozzano ad inaugurare il campionato di serie B Nazionale Old Wild West del CJ Basket Taranto, in casa con sede ancora da definire. La Lnp ha reso nota solo la prima giornata che si giocherà il 1° ottobre 2023.

Elhadji Thioune è nato a Dakar, in Senegal, il 14 Luglio 2001; è alto 2,09 m per 105 kg di peso e ha iniziato la sua carriera cestistica nella sua città natale nelle fila della Seed Academy dove ha giocato dal 2014 al 2016. Da qui il viaggio in Italia dove ha cominciato nelle giovanili della Leonessa Basket Brescia dove ha seguito tutta la trafila delle giovanili debuttando tra i grandi, giovanissimo, in serie C con la maglia della Virtus Brescia. La sua crescita è esponenziale e nella stagione 2019/20 in maglia bianco-blu nella prima squadra di coach Andrea Diana fa registrare 9.4 punti di media e 9.8 rimbalzi a partita.

Nella stagione 2020/21 si trasferisce a Roma e gioca con la casacca della Stella Azzurra, qui esordisce in serie A2 con 4.5 punti e 5 rimbalzi di media in 16 minuti di utilizzo ad allacciata di scarpe. Nella stagione successiva inizia con la Ristopro Fabriano (5.3 punti e 5.4 rimbalzi a partita) per poi trasferirsi a Nardò dove contribuisce alla salvezza dell’Andrea Pasca in A2 grazie a 6 punti e 6 rimbalzi a partita nei playout. Lo scorso anno gioca a Mantova la prima parte della stagione (3,2 ppg, 3,2 rpg e 0,4 assist in 14 minuti di utilizzo medio), e poi sempre in A2 nella seconda parte di season.

Elhadji, sei il primo “nuovo” giocatore del CJ Taranto, come è andata questa trattativa, come ti ha convinto il CJ?

Ci hanno messo davvero poco, il mio procuratore mi ha avvisato della volontà del CJ di puntare su di me, del gradimento del nuovo allenatore, ed allora non ci ho pensato più di tanto, ho accettato subito questa grande opportunità per la mia crescita, è un progetto ambizioso.

Che tipo di giocatore sei? raccontaci un po’ di te

Sono un giocatore di intensità, che dà tutto in campo, che garantisce grande difesa e fisicità, con presenza sotto canestro, sia in difesa che in attacco, sui giochi offensivi.

Cosa pensi di poter portare nel CJ Taranto?

Posso portare intensità, entusiasmo, cattiveria, voglia di vincere ma anche attitudine a fare gruppo, dentro e fuori dal parquet, solo così possono nascere le grandi squadre.

Un messaggio ai tifosi di Taranto?

Un grosso saluto, sono molto felice di far parte di questa nuova famiglia del CJ Basket Taranto, ci vediamo presto e spero di vedere il palazzetto pieno.