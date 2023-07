Nuovi Orizzonti Taranto – Benvenuta Alice Lucchesini!

Nuovi Orizzonti Taranto, ufficiale: Alice Lucchesini primo tassello al roster 2023/24

Classe 1996, guardia alta 175 cm, arriva dopo le positive esperienze tra le fila di Roseto e Salerno in Serie B

La società della Nuovi Orizzonti Taranto Basket, comunica l’ingaggio di Alice Lucchesini 08/02/1996, Guardia di 175 cm, come primo tassello al roster per la stagione 2023/24.

La carriera della neo cestista ionica la vede protagonista dal 2014 al 2019 ad Empoli dove contribuisce alla scalata della squadra Toscana dalla serie B alla seria A1 vincendo i campionati di B, A3, A2.

Soprattutto nella stagione 2017/2018 quella della promozione nella massima serie, Alice fornisce un contributo importante partendo costantemente nello starting five chiudendo la stagione con il 33% dal tiro da 3 punti.

Dopo una stagione in A1 ad Empoli nel 2019/20 Alice indossa la casacca della neo promossa in A2 Acli Jolly Livorno contribuendo alla permanenza in A2 del club. Nelle due stagioni seguenti è di nuovo A1 per Lucchesini per lei c’è il ritorno ad Empoli per i campionati 2020/21 e 2021/22.

Nel finale della stagione 2022 per Alice arriva la chiamata delle Phanters Roseto in B per poi firmare nell’ultima stagione a Salerno dove si mette in luce come una delle migliori guardie tiratrice del girone (m. p. 12,4).

La società da il benvenuto ad Alice Lucchesini, augurandole le migliori fortune con la casacca che rappresenta la città di Taranto.