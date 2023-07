La Puglia si rilancia con la Campionaria del Levante

La Puglia è una terra ricca di storia, cultura, tradizioni e bellezze naturali. Ma è anche una regione dinamica, innovativa e competitiva, che sa cogliere le sfide del mercato globale e valorizzare le proprie eccellenze.

Per mostrare al mondo la sua forza e il suo potenziale, la Puglia ha bisogno di uno spazio dove esporre, confrontarsi, dialogare e fare affari.

Questo spazio è la Campionaria Generale Internazionale, organizzata dalla Nuova Fiera del Levante, che torna dal 9 al 17 settembre 2023 nel suo mese di origine.

Un evento storico che si rinnova

La Campionaria del Levante è una manifestazione storica, nata nel 1929, che ha accompagnato lo sviluppo economico e sociale della Puglia e del Mezzogiorno.

Ogni anno, attira migliaia di visitatori e di espositori da tutto il mondo, offrendo loro un’ampia vetrina di prodotti, servizi, opportunità e iniziative.

La Campionaria del 2023 si presenta con un claim fortemente simbolico: La Forza del Levante. L’obiettivo è quello di essere il simbolo del Sud, basandosi su tre punti di forza: eccellenza, innovazione e passione. Questi sono i valori che guidano il progresso verso un futuro che supera ogni confine.

Un programma ricco e variegato

La Campionaria del 2023 propone un programma ricco e variegato, che spazia da eventi, incontri e congressi a spettacoli e intrattenimenti per tutte le famiglie.

Tra i temi trattati ci sono l’internazionalizzazione, la solidarietà, la sostenibilità, la digitalizzazione, la cultura e il turismo.

Il tutto per contribuire a rendere la Puglia una regione sempre più virtuosa e attrattiva.

“Stiamo lavorando alacremente, progettando con metodologia e guardando al futuro. Tante saranno le novità e i temi trattati tra cui l’internazionalizzazione e la solidarietà per condividere idee e iniziative per il bene comune. Il tutto per contribuire a rendere la Puglia una regione sempre più virtuosa grazie anche alla Campionaria che deve rappresentare sempre più un punto di riferimento per l’intero Mezzogiorno e non solo”, ha detto il neo presidente Gaetano Frulli.

Non perdere l’occasione di partecipare alla Campionaria del Levante 2023, l’evento che celebra la forza della Puglia!