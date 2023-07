Martina Franca in Olanda per la World Gymnaestrada

Un sogno che diventa realtà. Un’esperienza unica e indimenticabile. Un’occasione per dimostrare il proprio talento e la propria passione. Questo è ciò che vivranno le ginnaste di Martina Franca, impegnate dal 29 luglio ad Amsterdam per partecipare alla World Gymnaestrada, la più grande manifestazione internazionale di ginnastica non competitiva.

Un team unito e motivato

Le società Alegria Martina Franca Polisportiva Arci Martina ASD e A.s.D. TYCHE Ginnastica Ritmica Martina Franca si sono unite sotto un unico nome: “Martina Franca Gymnastics team”. Un gesto di solidarietà e collaborazione che testimonia lo spirito di squadra e l’amicizia che lega queste ragazze/i, accomunate dalla stessa passione per la ginnastica.

Un sostegno importante

Le ginnaste di Martina Franca non sono sole in questa avventura. Hanno infatti ricevuto il sostegno dell’amministrazione comunale, che ha messo a disposizione dei fondi per permettere loro di raggiungere l’Olanda. Un gesto di riconoscimento e di incoraggiamento per queste atlete, che porteranno il nome della loro città in una vetrina internazionale.

Un augurio speciale

Si augura alle ginnaste di Martina Franca di vivere questa esperienza con serenità, divertimento, emozione e competenza. Si spera che possano percepire il calore e la vicinanza delle proprie famiglie e di chi le stima e apprezza. Un cordiale in bocca al lupo, ragazze/i!