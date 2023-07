Taranto – Calabrese è il nuovo presidente del CCM ASL

Il noto operatore del terzo settore tarantino si è insediato nella serata di ieri: “Costruire attraverso il dialogo”

Cosimo Calabrese è il nuovo presidente del CCM – Comitato Consultivo della ASL di Taranto, che rappresenta il mondo del volontariato all’interno dei luoghi di cura e dell’offerta sanitaria e raccoglie 42 associazioni del territorio, sia sanitarie che del terzo settore.

Calabrese è stato eletto nella serata di ieri.

“Fondamentale per me dare voce alle associazioni – dichiara Calabrese – sedere ai tavoli per capire che si può migliorare in tutti i sensi, con umità e serenità ed attraverso il dialogo con l’ASL e tutte le associazioni”.