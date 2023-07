Y10 si ribalta e finisce contro un muro: paura per un ragazzo

Un incidente stradale ha seminato il panico nella notte tra venerdì e sabato sulla via per Ceglie. Un ragazzo di 19 anni, alla guida di una Y10, ha perso il controllo dell’auto e si è schiantato contro un muretto. Il giovane è stato trasportato in ospedale con ferite lievi.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto intorno all’una e quindici, quando il ragazzo stava percorrendo la strada provinciale 44 in direzione di Ceglie. Per cause ancora da accertare, l’auto ha iniziato a sbandare e a girarsi su se stessa, finendo la sua corsa al centro della carreggiata, dopo aver urtato un muretto a bordo strada.

L’intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza la zona e hanno estratto il ragazzo dall’abitacolo. Il 19enne è stato soccorso da un’ambulanza del 118, che lo ha portato all’ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni non sono gravi, ma dovrà restare in osservazione per alcuni giorni.