Noicattaro, al via “Regina di Puglia”, tutte le iniziative dal 23 al 26 luglio La produzione di uva da tavola per l’Italia ha un notevole peso per l’esportazione di frutta nel mondo, e a tal proposito la Puglia in particolar modo, è la regione che genera la maggior produzione di uva made in Italy, permettendo a realtà come Noicattaro di essere considerate eccellenze italiane pugliesi.

Ogni stagione ha i suoi tipici frutti e mentre passa l’estate e si approccia l’autunno arriva settembre: il mese per antonomasia dell’uva. Non solo la base del nettare degli idei, ma anche uno dei frutti più gustosi e amati di sempre, sia per la sua dolcezza e piacevolezza al palato che per la possibilità di mangiarne chicco dopo chicco che per molti diventa quasi un passatempo. Ogni acino di uva da tavola nostrana è infatti un’esplosione di gusto, il sapore dolce dell’uva è inconfondibile, inoltre questi piccoli confetti di bontà hanno anche un’innumerevole quantità di effetti benefici sulla nostra salute.

Noicattaro è tra i migliori produttori di uva da tavola in Puglia.

Per dare origine a vigneti di qualità in Puglia, le aziende nojane prendono in considerazione tutto il ciclo produttivo e di lavorazione, prima di passare alla commercializzazione, per una buona uva da tavola.

Noicattaro propone diverse varietà di uva da tavola, bianca, rossa o nera, uva con semi o senza semi, ogni varietà di uva possiede un nome e delle specifiche caratteristiche che promuovono import-export di uva da tavola pugliesi apprezzate in tutto il mondo.

Al via la prima edizione di Regina di Puglia, l’iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura del Comune di Noicàttaro per promuovere l’uva da tavola e il territorio del distretto produttivo pugliese.

L’evento, in programmazione dal 23 al 26 luglio a Noicàttaro, ha incassato il supporto della Regione Puglia e della Città Metropolitana di Bari nonchè di giornalisti delle principali testate specializzate nel settore agricoltura-paesaggio, buyer della GDO, aziende agricole e produttive del territorio e le principali Associazioni di Categoria (APEO, CUT, Coldiretti, Confagricoltura).

Previste iniziative che accenderanno i riflettori sulla principale base produttiva europea di un frutto che è anche la seconda voce dell’export ortofrutticolo italiano.

Si comincia domenica 23 luglio con degustazioni, animazioni, spettacoli nella suggestiva cornice della tradizionale festa patronale della Madonna del Carmine, seguiranno nei giorni successivi visite aziendali e incontri B2B. Di particolare rilievo economico gli incontri d’affari in programma martedì 25 luglio, presenti da una parte aziende pugliesi dell’uva da tavola e dall’altra buyer provenienti da Italia, Emirati Arabi, Francia, Germania, Svizzera, Polonia e Lituania.

Si chiude con l’evento convegno del 26 luglio che prevede la sottoscrizione di un protocollo d’intesa tra tutti i Comuni produttori di uva da tavola.

“Regina di Puglia”, format presentato anche alla fiera internazionale di Berlino “Fruit Logistica 2023”, non sarà un evento spot, ma punta ad essere una occasione annuale di promozione territoriale dei Comuni vocati alla produzione dell’uva da tavola.