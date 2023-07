Puglia – terra di sole e… blackout?

La Puglia è una regione famosa per il suo clima mite, le sue bellezze naturali e la sua cucina. Ma è anche una regione che soffre di frequenti problemi di rete elettrica, soprattutto in estate, quando il consumo di energia aumenta a causa dell’uso di condizionatori e ventilatori.

Questo scenario mette in crisi chi vorrebbe acquistare un’auto elettrica, una scelta ecologica e conveniente, ma anche rischiosa se non si ha la certezza di poter ricaricare la batteria in modo sicuro e continuo.

L’auto elettrica è la scelta migliore per il settore industriale tecnologico in grado di trasformare i giocattoli della nostra infanzia in realtà.

Auto elettrica: un sogno o un incubo?

L’auto elettrica è una delle soluzioni più innovative per ridurre le emissioni di gas serra e combattere il cambiamento climatico. Tuttavia, per poterla usare in modo efficiente e vantaggioso, è necessario avere a disposizione una rete di distribuzione capillare e affidabile, che garantisca la disponibilità di punti di ricarica in ogni luogo e momento.

In Puglia, purtroppo, questo non sembra essere il caso. Secondo i dati dell’Osservatorio E-Mobility di Enel X, la regione conta solo 1.026 colonnine pubbliche per 4 milioni di abitanti, pari a una media di 0,26 colonnine per 1.000 abitanti, molto al di sotto della media nazionale di 0,42. Inoltre, la qualità del servizio è spesso compromessa da disservizi e interruzioni della fornitura elettrica, che mettono a repentaglio la mobilità dei possessori di auto elettriche.

Come affrontare il problema?

Per rendere l’auto elettrica una scelta realistica e sostenibile in Puglia, è necessario intervenire su due fronti: da un lato, potenziare la rete elettrica regionale, migliorando la sua stabilità e resilienza; dall’altro, incentivare lo sviluppo di infrastrutture di ricarica pubbliche e private, favorendo la diffusione di soluzioni innovative come le smart grid e le stazioni di ricarica solari.

Solo così si potrà garantire ai pugliesi la possibilità di viaggiare in auto elettrica senza dover scegliere tra il comfort del climatizzatore e l’autonomia della batteria. E perché no, in futuro volare