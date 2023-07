Terribile schianto in moto: muore un noto commerciante

Sotto il sole cocente dell’ora di pranzo, una tragica collisione ha scosso la tranquilla cittadina di San Pietro Vernotico, lasciando un vuoto indelebile nella comunità locale. Un incidente stradale sulla strada provinciale che collega San Pietro Vernotico al vicino comune di Squinzano ha causato la morte di un commerciante rispettato, Elio Villani, 55 anni, al volante della sua amata Harley Davidson.

La terribile tragedia ha avuto luogo intorno a mezzogiorno, poco fuori dal centro abitato, nelle vicinanze di una stazione di servizio. Secondo le prime informazioni, sembra che il motociclista Villani stesse uscendo dalla stazione di servizio e stesse cercando di immettersi sulla strada provinciale. È in corso un’approfondita indagine da parte delle forze dell’ordine, che stanno cercando di stabilire la dinamica precisa dell’incidente.La collisione è stata tra la moto di Villani e un’auto Citroen C3.

L’impatto è stato di tale violenza da non lasciare scampo al commerciante, che ha perso immediatamente la vita nell’incidente. Le autorità sono giunte sul posto poco dopo la tragedia ed hanno provveduto a bloccare il traffico per consentire i rilievi e l’opera di soccorso.Elio Villani era una figura conosciuta e rispettata nella comunità di San Pietro Vernotico. Un commerciante di successo, gestiva da anni un negozio di abbigliamento e calzature nel cuore del paese. La notizia della sua morte ha scosso profondamente amici, parenti e conoscenti, che lo ricordano come una persona generosa e premurosa.

IMMAGINE DI REPERTORIO