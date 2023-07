La Nuovi Orizzonti Taranto sarà in Serie B Nazionale!

È con grande gioia che annunciamo l’ufficialità della notizia tanto attesa dagli appassionati di pallacanestro ionica: la Nuovi Orizzonti Taranto parteciperà al campionato di Serie B Nazionale nella prossima stagione 2023/24. L’accordo per il trasferimento del titolo sportivo dalla società Pallacanestro Partenope Sant’Antimo alla società ASD Dinamo Taranto è stato ratificato dall’ufficio centrale affiliazioni della FIP.

Questo risultato segna un importante traguardo per la città di Taranto e per la tradizione del basket femminile. Finalmente, avremo una rappresentante tarantina nei tornei nazionali, portando avanti l’eredità del pallone a spicchi nella nostra città dei due mari.

Questo successo è il frutto degli sforzi e del duro lavoro della dirigenza, degli sponsor e dello staff tecnico. Inoltre, è un riconoscimento all’entusiasmo e al sostegno dei tifosi che hanno sostenuto la squadra durante la scorsa stagione agonistica.

Auguriamo che la Serie B Nazionale sia un nuovo stimolo per le realtà imprenditoriali del territorio, affinché possano continuare a sostenere questa compagine sportiva e contribuire al suo sviluppo. La presenza della Nuovi Orizzonti Taranto nei campionati nazionali rappresenta un punto di partenza per il basket tarantino, e non un traguardo definitivo.

Con l’inizio della nuova stagione, desideriamo alla Nuovi Orizzonti Taranto un’esperienza di successo nella Serie B Nazionale. Speriamo che raggiungano risultati positivi, portando orgoglio e passione alla comunità locale.