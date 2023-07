In arrivo card per famiglie in difficoltà

Si chiama “Dedicata a te”: 382,50 euro per le famiglie disagiate da spendere per la spesa.



Sono state spedite le lettere ai beneficiari, checosì potranno ritirare la prepagata all’ufficio postale. Non si potrà comprare di tutto ma solo beni di prima necessità. E non mancano le polemiche.

Bisognerà aspettare ancora qualche giorno per avere tra le mani la nuova carta per la spesa riservata a chi è in difficoltà economica.



Sono infatti partite le prime lettere che ogni Comune deve inviare a chi ha diritto a “Dedicata a te”, una prepagata da 382 euro e 50 centesimi, da utilizzare per comprare beni alimentari di prima necessità.

Attivazione entro metà settembre

Una volta ricevuta la raccomandata, quindi, si potrà prendere la carta alla Posta e iniziare gli acquisti. C’è tempo sino a fine dicembre per spendere i soldi, ma l’attivazione va fatta entro il 15 settembre, altrimenti si perde quanto messo a disposizione dallo Stato, che ha stanziato mezzo miliardo a beneficio – si stima – di 1,3 milioni di famiglie.