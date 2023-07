Blitz antidroga a Bari: Arrestato affiliato al traffico di sostanze stupefacenti

BARI- Le forze dell’ordine hanno effettuato un importante blitz antidroga nel quartiere di Sant’Anna, catturando un uomo affiliato al presunto traffico di sostanze stupefacenti legato al noto “clan Capriati”.

Le autorità, agendo su informazioni di intelligence, hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di Vitantonio Lovreglio, 32 anni, già noto alle forze dell’ordine per precedenti attività di spaccio.

Durante la perquisizione, i Carabinieri del comando provinciale di Bari hanno rinvenuto oltre 50 chili di sostanze stupefacenti, tra cui marijuana ed hashish, accuratamente nascoste in sacchetti da 100 grammi ciascuno all’interno di un frigorifero. L’uomo è stato anche trovato in possesso di giubbotti antiproiettili e munizioni calibro 7.65, sospettati di essere utilizzati per fini illeciti.

Lovreglio, originario del quartiere Japigia e ritenuto vicino al “clan Capriati”, era già stato coinvolto in un caso di detenzione di droga dieci anni fa, insieme a un altro pregiudicato legato ai Capriati. Quest’ultimo episodio lo aveva portato a essere associato al clan Palermiti, in guerra con Antonio Busco. Tuttavia, gli inquirenti ora ritengono che, dopo l’arresto di dieci anni fa, Lovreglio abbia stretto legami con il “clan Capriati”.

Gli investigatori hanno dichiarato che la quantità significativa di “hashish dry”, un derivato potenziato della cannabis, sequestrata durante l’operazione conferma la presenza attiva del clan Capriati nel mercato della droga a Bari. Nonostante le passate vicissitudini, sembra che il clan sia tornato ad operare in modo rilevante, guadagnando ingenti somme di denaro grazie alla vendita su vasta scala di sostanze stupefacenti.

Al momento, gli inquirenti stanno verificando la reale connessione tra Lovreglio e il “clan Capriati” riguardo alla proprietà della droga sequestrata. Tuttavia, ciò non fa che confermare l’attiva presenza delle organizzazioni criminali nel traffico di droga a Bari.

Le autorità proseguiranno nella lotta contro il traffico di droga nella regione, intensificando gli sforzi per smantellare le reti criminali e preservare la sicurezza dei cittadini.