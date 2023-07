Prende forma il nuovo Taranto di Capuano

Il lavoro di Mister Capuano, nel nuovo ruolo di allenatore e di responsabile dell’area tecnica, comincia a definirsi.

E’ evidente che, almeno sino a questo momento, Eziolino tenda a trattenere in rosa i migliori dell’anno precedente (almeno di chiamate irrinunciabili per alcuni).

Per quanto riguarda i nuovi innesti, sicuramente quello più importante, in questo momento, è Cianci, un’attaccante prelevato dal Catanzaro. L’altro calciatore che sembra debba far parte dei titolari del nuovo gruppo è Riggio, un difensore che arriva dalla Viterbese.

Buone referenze per Samele, un altro attaccante, prelevato dal Sassuolo, ma solo in prestito. Recentissimo, a Taranto da poche ore, è Heinz, un difensore di cui si dice un gran bene; arriva in prestito da SudTirol. Il primo ad arrivare era stato De Sarlo, attaccante, arrivato dall’Imolese.

Il Taranto e Capuano, avrebbero voluto trattenere Tommasini, il più prolifico fra gli attaccanti nello scorso campionato che, invece, è tornato a Pisa.

Al momento, oltre ai nuovi appena menzionati, fanno parte del gruppo per il ritiro, il portiere Vannucchi, i difensori Antonini (tante squadre di B e alcune di A, sono in attesa di comprendere le intenzioni del Taranto in merito al talento brasiliano), Ferrara. Inseriamo anche Manetta ma sappiamo dell’interessamento del Messina per il difensore.

Certi di conferma, a centrocampo, sembrerebbero Mastromonaco e Romano. Per completare il centrocampo, risultano in rosa sia Crecco che Provenzano, calciatori che, per motivi fisici, non si sono potuti esprimere al meglio nella stagione scorsa.

In attacco, spicca la conferma di Bifulco che ha chiuso la scorsa stagione in crescendo. C’è il rientro di La Monica, attaccante promettente. C’è pure Semprini, anche lui con problemi fisici nel 2022/23, da cui forse Capuano attende un riscatto. Poi, ovviamente, tutti i nuovi menzionati prima.

Guida e Infantino, rientrati dai prestiti, non dovrebbero far parte della rosa per volere del mister.

Questo, a parte i giovani, alcuni rientranti dai prestiti, dovrebbe essere lo zoccolo duro del gruppo del nuovo Taranto. Ovviamente, tutti, tifosi in primis, attendono il colpo a sorpresa per sognare un’annata da alta classifica. Attendiamo, c’è tempo.