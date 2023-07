Lotta contro il Cancro – Urgente bisogno di aiuto per l’ex poliziotto Mimmo Colella, 67 anni.

BARI – La vita di Mimmo Colella, 67 anni, ex responsabile della viabilità presso la Polizia municipale di Bari, è stata travolta da una battaglia imprevista e spietata contro il cancro. Con un passato di 40 anni al servizio della città, l’uomo si trova ora di fronte a una lotta che può determinare il suo futuro.

Nel novembre del 2019, la notizia del cancro ha scosso la sua esistenza. In breve tempo, la malattia si è diffusa rapidamente, raggiungendo intestino, fegato e polmone, per poi colpire il suo cervello. È stato un ostacolo molto insidioso che ha portato alla paralisi del lato sinistro del corpo, superata solo grazie a una pesante terapia cortisonica. Nonostante la dose sia stata ridotta, i sintomi persistono: l’insonnia continua a tormentarlo, e un aumento di 10 chili di peso rende tutto ancora più difficile.

La chiave per il futuro di Mimmo risiede in una risonanza magnetica dell’encefalo, un esame strumentale di fondamentale importanza per la sua battaglia contro la malattia. Prenotare questa risonanza è diventato un’urgenza cruciale per determinare il prossimo passo nel suo percorso di guarigione.

Gli specialisti hanno indicato un intervento chirurgico rischioso, ma necessario per ridurre la massa tumorale al cervello, il cui accrescimento ha già creato seri problemi. Tuttavia, l’accesso tempestivo alla risonanza magnetica è fondamentale per poter procedere con il piano di cura. La speranza è che questa procedura possa aprire la strada alla guarigione e restituirgli la speranza di una vita migliore.

Chi conosce Mimmo Colella sa quanto abbia dato alla comunità di Bari attraverso il suo lavoro instancabile alla Polizia municipale. Ora è il momento che la comunità si unisca intorno a lui, dimostrando solidarietà e sostegno in questa difficile battaglia contro il cancro.

La famiglia e gli amici di Mimmo lanciano un appello a chiunque possa aiutare a garantire che possa sottoporsi alla risonanza magnetica necessaria. Ogni contributo, piccolo o grande che sia, può fare la differenza nella lotta di Mimmo per la sopravvivenza.

È tempo di dimostrare che la solidarietà e l’affetto possono superare ogni ostacolo, offrendo a Mimmo la possibilità di un futuro migliore. Lui non è solo in questa lotta, ma uniti possiamo fare la differenza.

Per informazioni su come sostenere Mimmo Colella nella sua battaglia contro il cancro e per offrire il proprio aiuto, si prega di contattare la Polizia municipale di Bari o il numero dedicato alla raccolta fondi, che sarà presto reso disponibile attraverso una campagna di sensibilizzazione online.

La speranza è che la comunità di Bari si mobiliti e si unisca a sostegno di un uomo che ha dedicato la sua vita agli altri. Insieme, possiamo fare la differenza e dare a Mimmo la speranza di un futuro migliore.