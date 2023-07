Come sopravvivere al caldo infernale in Puglia

La Puglia è una delle regioni più calde d’Italia, soprattutto in estate.

Le temperature possono superare i 40 gradi, rendendo difficile la vita di abitanti e turisti.

Come fare a resistere al caldo infernale senza rinunciare al divertimento e alla bellezza di questa terra?

Consigli per rinfrescarsi in casa

In primis ricordarsi degli anziani, dei soggetti fragili e dei bambini.

Se avete la fortuna di avere un condizionatore, usatelo con moderazione e regolate la temperatura intorno ai 25 gradi.

Evitate di tenere le finestre aperte durante le ore più calde, per non far entrare l’aria surriscaldata.

Chiudete le tapparelle o le tende per creare ombra e isolamento termico.

Se non avete il condizionatore, potete usare dei ventilatori o dei panni bagnati appesi alle finestre.

Bevete molta acqua e mangiate cibi leggeri e freschi, come frutta, verdura, insalate e gelati.

Consigli per rinfrescarsi fuori casa

Se volete uscire di casa, scegliete le ore meno calde, come la mattina presto o la sera. Indossate abiti leggeri, di cotone o lino, di colori chiari.

Copritevi la testa con un cappello o una bandana e proteggete gli occhi con degli occhiali da sole.

Portate sempre con voi una bottiglia d’acqua e spruzzatevi il viso e il collo con uno spruzzino.

Cercate di stare all’ombra il più possibile e di evitare i luoghi affollati e chiusi.

Se volete andare al mare, fate attenzione ai colpi di sole e alle scottature.

Usate una crema solare ad alta protezione e riposatevi sotto l’ombrellone nelle ore centrali della giornata.