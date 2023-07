Malore in spiaggia – addio a 82enne pugliese

Si chiamava Giuseppe De Santis l’82enne che ha perso la vita in Sardegna.

Era in vacanza con la famiglia a San Teodoro, in provincia di Olbia-Tempio.

Mentre si trovava sul bagnasciuga della spiaggia di Lu Impostu, è stato colpito da un arresto cardiaco.

Nonostante l’intervento dell’elisoccorso, i medici non hanno potuto far nulla per salvarlo.

Un destino crudele per un uomo che amava il mare

Giuseppe De Santis era nato a Bari, ma viveva a Milano da molti anni.

Era un pensionato che aveva lavorato come impiegato in una banca. Era sposato con Maria e aveva due figli, Marco e Laura, e quattro nipoti.

Era appassionato di viaggi e di mare, e ogni estate si recava in Sardegna per godersi il sole e le acque cristalline.

Quest’anno aveva scelto San Teodoro, una località turistica molto frequentata e apprezzata per le sue bellezze naturali.

Un pensiero per chi resta

La morte improvvisa di Giuseppe De Santis ha lasciato un vuoto incolmabile nella sua famiglia e nei suoi amici.

Il suo sorriso, la sua gentilezza e la sua vitalità rimarranno sempre nei loro ricordi.

La sua tragica fine ci fa riflettere su quanto sia preziosa e fragile la vita, e su quanto sia importante viverla al meglio, senza rimpianti.

Ci fa anche domandare se sia giusto o no esporre le persone anziane a temperature elevate e a situazioni stressanti, come può essere una giornata in spiaggia.

Forse sarebbe opportuno prestare più attenzione alla loro salute e al loro benessere, anche quando sono in vacanza.