Taranto – Al Teatro della Villa Peripato la cover band ufficiale dei Pooh

Nell’ambito della Rassegna Estiva 2023 del Teatro Villa Peripato venerdì 14 luglio si esibiranno i Palasport, cover band ufficiale dei Pooh. Il gruppo musicale tarantino eseguirà i brani che hanno fatto la storia dei 50 anni di musica del famoso gruppo italiano utilizzando abiti e strumenti che gli stessi Pooh hanno donato loro.



I Palasport sono reduci dalla partecipazione a trasmissioni come Tali e quali show di Carlo Conti, Tu si que vales, Oggi è un altro giorno, Italia Si e Viva Rai2 col grande Fiorello. Suggestivi gli effetti di luci che daranno vita ad una serata magica ripercorrendo gli anni che hanno reso famose le canzoni dei Pooh.

Un grande impegno organizzativo per assicurare un concerto che non deluderà. I Palasport, composto da Pier, Claudio, Antonio e Raffaele, sono l’unica vera “coverbandufficiale” dei Pooh, riconoscimento assegnato loro durante il concorso nazionale “Pooh Official Tribute Band” nel 2006 da una giuria composta dagli stessi Pooh e dal critico musicale Mario Luzzatto Fegiz.

La cover prende il nome di Palasport in ossequio al primo album live dei “Maestri”. Il logo è l’esatta riproduzione grafica di quella dei Pooh che hanno autorizzato di buon grado la diffusione del logo con il medesimo carattere del loro famoso in tutto il mondo. Nella loro certosina impresa i Palasport includono l’acquisizione di alcuni prestigiosi strumenti affrontando un importante impegno economico acquistando il basso da Red Canzian, la master da Roby Facchinetti e le due chitarre segnature progettate su specifiche di Dodi Battaglia.

Increduli ma determinati partecipano con altre quarantanove band alla selezione per diventare cover band ufficiale dei Pooh, dieci superano la selezione, tra cui loro, e partecipano dal vivo alla selezione finale al termine della quale viene scelta una sola formazione a cui viene assegnato il premio “Pooh official tribute Band 2006”.

I Palasport si posizionano tra i dieci finalisti e risultano poi essere i vincitori. Un grande ed emozionante traguardo per Piero, Claudio, Lele e Antonio che li sprona ad andare avanti e a fare sempre meglio. Inizio concerto alle ore 21:15 ingresso ore 20:30.