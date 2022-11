Taranto – Palasport & Friends”, lunedì 21 novembre al Teatro Orfeo

Al Teatro Orfeo di Taranto in ricordo di Stefano D’Orazio

La coverband tarantina, vincitrice dell’unico contest promosso dagli stessi Pooh, celebra lo storico batterista scomparso nel novembre 2020. Ospiti numerosi artisti, fra questi Roberto Ciufoli e Graziano Galatone. Canzoni, sorprese, videomessaggi, solisti e performer che hanno conosciuto e ammirato il grande artista romano. I musicisti suoneranno con gli strumenti originali appartenuti alla formazione italiana più amata e collezionati dai fratelli Claudio e Pier Giuffrida in tutti questi anni.

“

Nel corso della serata, oltre ad uno spettacolo di musica, canzoni e sorprese, previsti videomessaggi, la presenza di solisti e performer che hanno conosciuto e ammirato il grande artista romano. Storie personali e grandi emozioni. Fra gli ospiti, Roberto Ciufoli (Aladin) e Graziano Galatone. Interverrà il giornalista Claudio Frascella.

Quella in programma all’Orfeo è la seconda serata in memoria di D’Orazio (la prima nel novembre 2021, presenti anche Tiziana Giardoni e Silvia Di Stefano, rispettivamente moglie e figlia dell’artista) che aveva un grande legame con la città di Taranto e non solo per i numerosi concerti tenuti con i suoi “amici per sempre” (Mazzola, Iacovone, Saram, Teatro tenda, ecc.). Sulle tavole dell’Orfeo, i Palasport suoneranno con gli strumenti originali appartenuti agli stessi D’Orazio, Roby Facchinetti, Dodi Battaglia e Red Canzian, collezionati in tutti questi anni.

«Abbiamo raccolto l’invito che Tiziana, vedova del grande artista romano – hanno ribadito Claudio e Pier Giuffrida – che in occasione della prima celebrazione ci invitò a ripetere l’evento: da qui, uno spettacolo con due grandi ospiti come Roberto Ciufoli, già interprete del “Genio” nell’acclamato musical “Aladin”, e Graziano Galatone, attualmente in tour con “la Bella e la Bestia” e altri artisti per regalarci contributi importanti».

Anche il Comune di Taranto, come ha spiegato in conferenza l’assessore a Cultura e Spettacolo Fabiano Marti, ha voluto manifestare vicinanza ai ragazzi impegnati nella serata-tributo, riconoscendo «quanto siano professionali i Palasport e quanto i tarantini siano legati alla storia dei Pooh e, naturalmente, allo storico batterista della formazione musicale italiana più amata».