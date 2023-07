Presentata la nuova Maglia Away del Taranto FC 1927

La stagione è alle porte ed è giunto il momento di presentare la nuova Maglia Away del Taranto FC 1927per la Stagione 2023/24. Il rosso e il blu segnano l’identità, da sempre e per sempre, dei tifosi ionici che hanno questi colori marchiati sulla pelle, come mostrato nel video di lancio (clicca qui per vederlo).

LA MAGLIA NEL DETTAGLIO

La maglia da trasferta ha una struttura total white arricchita da una pennellata rossoblù sul fronte, che esprime energia e forza. La scritta Taranto Football Club 1927 è stampata sul tergisudore e all’interno dell’orlo inferiore. Sul retro invece si trova la scritta Taranto FC 1927.



Sul lato cuore è presente lo scudetto del Taranto in silicone, accompagnato sul lato opposto dal logo EYE Sport in silicone. Il design della maglia è completato da pannelli laterali, colletto e giromanica rossoblù.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

EYE Sport continua la sua missione per un futuro più sostenibile, realizzando capi ecosostenibili e utilizzando packaging ecocompatibili e plastic-free.

La Maglia Away è realizzata in tessuto Round Mesh ed è sottoposta al trattamento wicking, che garantisce la traspirabilità e velocizza l’asciugatura, condizioni fondamentali per prestazioni di alto livello sportivo. Infatti, il sudore viene immediatamente espulso favorendo l’evaporazione e garantendo l’asciugatura rapida della pelle.



I Kit Gara del Taranto FC 1927 sono disegnati e prodotti in Italia, negli stabilimenti EYE Sport di Cagliari dove tutto il ciclo riproduttivo è alimentato da impianto fotovoltaico, che favorisce un minore impatto sull’ambiente.