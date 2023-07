New Mater Volley Castellana – Affidata la guida tecnica a Simone Cruciani

La New Mater Volley Castellana Grotte ha annunciato Simone Cruciani come nuovo allenatore della squadra per il prossimo campionato di pallavolo maschile di Serie A2. Cruciani, un tecnico umbro di quasi 37 anni, ha esperienze precedenti come secondo allenatore e scoutman a Siena nella Superlega e come allenatore di Portomaggiore nella Serie A3.

Cruciani ha un curriculum impressionante nel mondo della pallavolo. Ha trascorso tre anni con Siena in Serie A2, contribuendo alla promozione in Superlega come secondo allenatore. Ha anche guidato squadre in Serie B, come San Donà di Piave e Portomaggiore, e ha fatto parte dello staff delle nazionali giovanili italiane, vincendo i Mondiali del 2019 con la squadra pre-juniores e gli Europei nel 2020 e nel 2022 con l’under 22.

Il nuovo allenatore si è mostrato entusiasta di questa nuova avventura a Castellana Grotte, una regione con una ricca tradizione pallavolistica e un forte impegno nel settore giovanile. Cruciani ha espresso gratitudine per l’opportunità e ha sottolineato la sua determinazione nel fare del suo meglio. Durante le ultime settimane, ha lavorato in stretta collaborazione con Bruno De Mori e Giuseppe Barbone, riconoscendo la loro esperienza e disponibilità.

Oltre all’annuncio di Cruciani, c’è grande attesa per la formazione del roster della squadra per la prossima stagione. L’ufficializzazione dei giocatori avverrà tra il 13 e il 14 luglio al termine del Volley Mercato di Bologna.

Cruciani ha affermato che la squadra sarà composta da giovani talentuosi e ambiziosi, supportati da giocatori più esperti che fungeranno da guide. L’obiettivo della squadra è quello di ottenere successo e favorire la crescita individuale e tecnica dei giocatori. Cruciani ha sottolineato l’importanza del duro lavoro settimanale e ha espresso fiducia nel potenziale della squadra.

La New Mater Volley Castellana Grotte sta attraversando un periodo di grandi cambiamenti in vista della stagione 2023/2024 nella Serie A2. Con l’arrivo di Simone Cruciani come allenatore, la squadra spera di raggiungere risultati significativi e creare una presenza temibile nel campionato.