Foggia – auto contro bici e pedone: che paura!

Foggia è teatro di due incidenti stradali in una mattinata. Un ciclista e un pedone sono stati investiti da auto.

Le loro condizioni sono sconosciute.

Ciclista travolto in Corso Giannone

Il primo incidente è avvenuto in Corso Giannone, all’incrocio con Piazza Cavour. Un’auto ha colpito un ciclista, che è caduto a terra.

Il conducente dell’auto ha soccorso l’uomo, in attesa dell’ambulanza. Il ciclista è stato portato al pronto soccorso di Foggia.

Pedone investito in via Manfredi

Il secondo incidente è avvenuto in via Manfredi, dove un’auto ha investito un pedone.

Anche lui è stato trasportato in ospedale, ma non si sa come stia.

In entrambi i casi, la polizia locale ha fatto i rilievi e regolato il traffico.

Forse siamo tutti un po’ distratti?