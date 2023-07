Bari: Valutazioni in vista del raduno estivo e del mercato di Serie B

In attesa del raduno del prossimo 14 luglio a Roccaraso, il Bari si sta preparando per la stagione di Serie B 2023-2024. Il direttore sportivo, Bari Polito, sta valutando attentamente le risorse a sua disposizione e si appresta a ufficializzare i primi arrivi in squadra per la prossima stagione.

Uno dei punti focali per Polito è decidere il futuro di alcuni giocatori attualmente in rosa, che potrebbero trovare una sistemazione altrove nella Serie C. In difesa, ad esempio, i giocatori Celiento e Perrotta, rientrati rispettivamente dai prestiti a Cesena e Pro Vercelli, potrebbero essere ceduti a titolo definitivo. Allo stesso modo, il Cerignola sta mostrando un forte interesse per Bosisio, che dovrebbe partire temporaneamente.

Più incerti sono il destino del portiere Polverino e del difensore Mane. Polverino attualmente ricopre il ruolo di terzo portiere in rosa e probabilmente aspetta di conoscere le decisioni della società riguardo al compagno di reparto Caprile. Mane, diciannovenne terzino, potrebbe essere utilizzato come riserva anche nel centro della difesa. Entrambi dovrebbero essere presenti al raduno in Abruzzo, per poi decidere sul loro futuro.

Nel centrocampo, i giocatori D’Errico e Rossetti, rientrati dalla scorsa stagione trascorsa in prestito rispettivamente al Crotone e al Rimini, potrebbero essere ceduti insieme alla squadra di Mignani. Senza dubbio, entrambi hanno un mercato nella terza serie, ma attualmente il centrocampo biancorosso è carente di elementi dopo le partenze di Folorunsho, Molina, Benedetti e Mallamo.

La situazione in avanti è simile, con Simeri e Marras ancora sotto contratto con il Bari. Temporaneamente, dovranno compensare le partenze di giocatori come Esposito, Galano e Ceter, almeno numericamente. È quasi certo che l’ex Cosenza lascerà la squadra, avendo avuto dissapori con Polito da tempo. Nel frattempo, Simone avrà qualche possibilità di giocare in Abruzzo, nonostante l’interesse di club di Serie C.

Il Bari è concentrato sulla formazione della squadra per la prossima stagione di Serie B. I tifosi attendono con ansia il raduno estivo per vedere come si svilupperanno i preparativi e per conoscere i nuovi arrivi che daranno una spinta alla squadra biancorossa.