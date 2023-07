Martina Calcio – la squadra che fa tremare la D

La Ssd Martina Calcio 1947 non si ferma. Dopo una stagione da protagonisti, il club pugliese ha messo a segno colpi da novanta sul mercato.

Vediamo insieme quali sono le mosse vincenti della società.

Il Capitano, il Mister e il Muro

La prima conferma del Capitano Ancora, il leader indiscusso della squadra. Il centrocampista ha rinnovato il suo contratto e sarà ancora al timone del Martina.

Anche il Mister Pizzulli ha detto sì alla riconferma, pronto a guidare i suoi ragazzi verso nuovi traguardi.

In difesa, il Martina ha blindato due pezzi da novanta: il portiere Figliola, uno dei migliori della categoria, e il centrale Enrico Siletti.

Una coppia di ferro che farà dormire sonni tranquilli ai tifosi.

Maffei, Sicurella e Raguso: i rinforzi di qualità

Ma non solo conferme…

Il Martina ha anche pescato bene sul mercato, portando a casa tre giocatori di grande qualità.

Il primo è Maffei, attaccante proveniente dal Potenza, capace di segnare 15 gol nell’ultima stagione. Un bomber che farà coppia con l’altro bomber della squadra.

Il secondo è Sicurella, forte regista siciliano che ha fatto bene con la Paganese. Un centrocampista di classe e visione di gioco, che darà equilibrio e fantasia al Martina.

Il terzo è Raguso, ex giocatore e ora membro dello staff tecnico. Un ritorno gradito, che porterà esperienza e professionalità.

Obiettivo salvezza? No, sogno promozione!

Con questi colpi, il Martina si candida a essere una delle protagoniste del prossimo campionato di serie D.

L’obiettivo dichiarato non si sa da chi, è quello di raggiungere una salvezza tranquilla, ma in cuor loro i tifosi sognano qualcosa di più. Perché no, magari una promozione in serie C?

Con questa squadra, tutto è possibile. Martina, la regina dell’estate, è pronta a far tremare la D.