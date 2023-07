Ancora e ancora: il Martina si tiene il suo gioiello

Cristiano Ancora rinnova con il Martina Calcio e promette gol, grinta e passione ai tifosi biancoazzurri.

Un amore senza fine

Cristiano Ancora ha detto sì al Martina Calcio per la quarta volta.

Il bomber, il capitano e l’anima di questa squadra ha firmato il rinnovo del contratto per la stagione 2023-2024.

L’attaccante classe ’85, autore di 7 gol nello scorso campionato di Serie D, vestirà ancora la maglia biancoazzurra.

Un legame indissolubile tra lui e il Martina, fatto di gol, grinta e passione.

Un campione dentro e fuori dal campo

Ancora non è solo un grande giocatore, ma anche un leader carismatico, sempre pronto a difendere i suoi compagni e a motivarli.

Le sue punizioni sono state memorabili: Barletta, Brindisi, Nardò e Cavese ne sanno qualcosa. Difficile scegliere la più spettacolare e la più emozionante.

Ma Ancora non si accontenta: vuole dare ancora di più al Martina e ai suoi splendidi tifosi, che lo amano come un figlio.

In conferenza stampa ha dichiarato: “Siamo una famiglia a partire dai nostri tifosi, la società che non ci ha mai fatto mancare niente. Io ho la fortuna e il privilegio di essere partito con questo progetto quattro anni fa. Quest’anno la società ha deciso di fare un ulteriore step in avanti e il coraggio non ci è mai mancato. Non vediamo l’ora di iniziare e di dare ancora grandi soddisfazioni a questa magnifica città”.

È aperta la campagna abbonamenti per la stagione 2023-2024. Tifosi biancazzurri prenotate i nuovi abbonamenti.