Taranto – la città bellissima/turistica senza servizi essenziali.

Taranto vuole attrarre i turisti ma ha una stazione ferroviaria senza ascensori, bar e bagni pubblici

Taranto è una città che vuole attrarre i turisti. Ma ha una stazione ferroviaria che sembra abbandonata.

Non ci sono ascensori per disabili ed anziani. Non ci sono bar e bagni pubblici. Come si fa a sentirsi accolti in una città così?

Una stazione che non rispetta i diritti dei viaggiatori

La stazione di Taranto è un punto di arrivo e di partenza per molti viaggiatori.

Ma non offre loro il minimo indispensabile.

Chi ha problemi di mobilità deve fare i conti con le scale.

Chi ha bisogno di una pausa deve cercare altrove.

Chi vuole informazioni deve affidarsi alla fortuna.

Una città che si contraddice

Taranto si propone come una meta turistica di livello nazionale e internazionale. Ma non cura la sua immagine e la sua ospitalità.

La stazione ferroviaria è il biglietto da visita di una città.

E quello di Taranto è un biglietto scadente.

Forse sarebbe meglio fare le cose semplici e per i cittadini, prima di definirsi turistica.