Utilizzo di attrezzature dell’Ospedale Covid in Fiera: tutto pronto per il trasferimento alla ASL Bari

È stato raggiunto un accordo per il trasferimento gratuito di 60 attrezzature sanitarie dall’Ospedale Covid in Fiera alla ASL Bari. Queste attrezzature rivestono un’importanza fondamentale nelle strutture ad alta intensità di cure come le Rianimazioni. La richiesta era stata avanzata dalla Direzione Generale della ASL Bari e successivamente sono stati effettuati dei sopralluoghi da parte dei tecnici dell’Ingegneria clinica, sotto la guida dell’ing. Rocco Mario Ianora. Il trasferimento prevede 20 travi testaletto orizzontali e 10 verticali, 20 sistemi di tende separatrici e 10 lavabi in acciaio inox per terapie intensive. Durante la verifica sul posto, oltre a verificare le caratteristiche delle attrezzature, si è anche valutata la destinazione più adeguata per le stesse, organizzando così la presa in carico e la consegna che avverrà nei prossimi giorni.

Le attrezzature saranno impiegate per completare e arricchire gli 8 posti letto della Rianimazione dell’Ospedale di Putignano, che attualmente dispone di 4 posti di terapia intensiva e 4 di terapia intensiva post operatoria, oltre a una stanza di “déchocage” (comunemente chiamata “sala rossa” interna). Le nuove e di ottima qualità travi testaletto saranno dotate di doppio attacco per l’ossigeno, aria medicale e vuoto per aspirazione, nonché di 10 prese per attrezzature, utili per l’impiego di pompe infusionali e respiratori polmonari. Saranno anche presenti prese “LAN” per il collegamento alla centrale di monitoraggio. Altre attrezzature saranno destinate anche all’Endoscopia digestiva, all’Elettrofisiologia e all’Ortopedia protesica dello stesso ospedale.

Le attrezzature come i testaletto, i lavabi e le tende separatrici rappresentano un corredo sanitario e tecnologico di grande valore, destinato alle Rianimazioni degli Ospedali di Corato e Molfetta, che si trovano in fase avanzata di allestimento. Inoltre, queste attrezzature potrebbero essere utilizzate anche in altre unità operative della ASL Bari.

Il trasferimento di queste attrezzature è un importante passo avanti per potenziare le strutture sanitarie della zona, garantendo un supporto adeguato per i pazienti che necessitano di cure intensive. L’ASL Bari dimostra ancora una volta il suo impegno nel fornire assistenza di qualità e nell’adeguarsi alle esigenze contingenti, sfruttando al massimo le risorse disponibili per il bene della comunità.