Uniti per difendere il nostro territorio: Il Comitato No Discarica Ex Vergine

Associazioni, comitati, movimenti e partiti politici si sono uniti sotto un unico comitato con un obiettivo comune: fermare l’ulteriore scempio ecologico che sta per abbattersi sul nostro martoriato territorio.

Negli ultimi giorni, è giunta alla cronaca la richiesta dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) da parte dell’azienda LUTUM, che presumibilmente porterebbe alla riapertura della discarica Ex Vergine. È importante sottolineare che questa discarica è stata bloccata dalla magistratura nel 2014, con un processo penale ancora in corso.

È fondamentale sottolineare anche l’appoggio che molti sindaci della provincia jonica stanno dando al Comitato in queste ultime ore, adottando azioni politiche mirate a evidenziare il loro forte dissenso riguardo a un’azione che nuocerebbe ulteriormente all’ambiente del nostro territorio.

Oltre alle azioni politiche intraprese, il Comitato sta organizzando una grande manifestazione che si terrà il prossimo 14 luglio a Lizzano. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo evento significativo, che rappresenta un’opportunità per unirsi e far sentire la propria voce.

Il futuro delle nostre generazioni dipende essenzialmente dall’habitat in cui viviamo. È nostro dovere curarlo e impegnarci affinché possiamo lasciare ai nostri figli un futuro sereno, privo di scempi ambientali.

Il Comitato No Discarica Ex Vergine è la voce della nostra comunità, determinata a proteggere il nostro territorio e a promuovere pratiche sostenibili. Unendo le forze, siamo fiduciosi che potremo raggiungere il nostro obiettivo e garantire un futuro migliore per tutti.

Partecipa alla manifestazione del 14 luglio a Lizzano e unisciti a noi nella difesa del nostro ambiente. Insieme possiamo fare la differenza!