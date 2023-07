“La Ripartenza, liberi di pensare”: al Teatro Petruzzelli di Bari si terrà la quinta edizione dell’evento

Bari si prepara ad accogliere la quinta edizione dell’evento “La Ripartenza, liberi di pensare”, che si svolgerà il 7 e l’8 luglio presso il prestigioso Teatro Petruzzelli. Questa manifestazione, nata da un’idea di Nicola Porro, direttore e fondatore del sito NicolaPorro.it, affronterà i temi cruciali dell’economia italiana, coinvolgendo leader di settore provenienti da diverse industrie.

L’evento, il cui DNA è stato concepito durante il periodo di lockdown, si concentrerà su vari aspetti dell’economia italiana, spaziando dal settore del lusso al turismo, dall’industria manifatturiera alle infrastrutture. Durante le due giornate di incontri e dibattiti, esperti e professionisti si confronteranno per analizzare le sfide e le opportunità che il nostro paese deve affrontare.

Le attività prenderanno il via venerdì 7 luglio alle 18:30 con la messa in scena della breve pièce teatrale “Sfumature scorrette”, curata dal giornalista e scrittore Massimiliano Lenzi e dall’attrice Sarah Biacchi. Successivamente, alle 19:00, ci sarà una lettura tratta dal libro “Tolleranza”, scritto da Luigi Marco Bassani e interpretato dall’attrice Ludovica Frasca. Questi momenti artistici, che esplorano il tema del politicamente corretto, prepareranno il terreno per i dibattiti e gli approfondimenti successivi.

Dalle 19:15 alle 20:30, si terrà un panel che si concentrerà sul mercato del lusso in Italia. Tra i partecipanti ci saranno importanti figure del settore, come Remo Ruffini, Presidente e Amministratore Delegato di Moncler; Marco De Benedetti, co-Head Europe di Carlyle; Diego Della Valle, Presidente e Amministratore Delegato di Hogan e Tod’s; Diana Frescobaldi, CEO di Frescobaldi Retail & Restaurant.

Il sabato mattina, 8 luglio, alle 10:30, come da tradizione, si darà il via a “Una Zanzara nella zuppa”, una lettura irriverente dei giornali dai toni liberali molto apprezzata dal pubblico, presentata da Nicola Porro e Giuseppe Cruciani. Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, aprirà i lavori con un saluto istituzionale.

Alle 11:00, seguirà un approfondimento sul mercato del turismo in Italia, con la partecipazione di Paolo Barletta, CEO di Arsenale; Bernardo Mattarella, Amministratore Delegato di Invitalia; Guido Grimaldi, Commercial Director del Gruppo Grimaldi e Presidente di ALIS; Mara Panajia, Presidente e Amministratore Delegato di Henkel Italia; Michele Centemero, Senior Vice President e Country Manager Italy di Mastercard.

Nel pomeriggio, alle 16:00, si terranno una serie di lecture culturali in collaborazione con il critico e storico dell’arte Vittorio Sgarbi, che contribuirà a arricchire la prospettiva culturale dell’evento.

Successivamente, intorno alle 17:10, avrà luogo un panel dedicato all’importanza di mantenere una forte presenza industriale in Italia. Nonostante la transizione ambientale rappresenti una sfida, immaginare un’italia senza fabbriche sarebbe rischioso e costoso, considerando che siamo ancora la seconda potenza manifatturiera in Europa. Tra i relatori previsti ci saranno Marco Bonometti, Presidente e Amministratore Delegato delle Officine Meccaniche Rezzatesi; Mario Rossetti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Open Fiber; Pietro Labriola, Amministratore Delegato e Direttore Generale di TIM; Cristina Scocchia, Amministratore Delegato di illycaffè, e altri ancora.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda, dalle 18:30 alle 20:00, dedicata al futuro del governo. I partecipanti a questo dibattito saranno Alessandro Sallusti, giornalista e direttore responsabile di Libero, insieme ai giornalisti Giuseppe Cruciani, Paola Ferrari, Pietrangelo Buttafuoco e Nicola Porro.

Per coloro che non potranno partecipare di persona, l’evento sarà trasmesso in streaming dai media partner Tgcom24 e IlGiornale.it, nonché sui canali social di NicolaPorro.it, compresi Facebook e YouTube. Inoltre, sarà possibile seguire gli aggiornamenti su Libero e Il Tempo.

L’edizione 2023 de “La Ripartenza, liberi di pensare” si preannuncia come un’occasione di riflessione e confronto sui temi chiave dell’economia italiana, con la partecipazione di esperti e personalità di spicco. L’evento promette di offrire stimoli e prospettive per la ripresa del nostro paese, contribuendo a delineare un futuro più solido e prospero.