Mario Biondi e Antonella Ruggiero illuminano Piazze d’Estate 2023 con le loro voci straordinarie!

Castellana Grotte si prepara ad accogliere una stagione estiva ricca di eventi mozzafiato con l’attesissimo ritorno di Piazze d’Estate 2023.

Questo eccezionale calendario di eventi, organizzato e promosso dal Comune di Castellana Grotte e dalla Grotte di Castellana srl, presenta un programma variegato che spazia tra musica, teatro, cultura, sport, enogastronomia e promozione del territorio.

Tra le numerose stelle che illumineranno le serate estive, due nomi risaltano con particolare intensità: Mario Biondi e Antonella Ruggiero. Questi due artisti straordinari entusiasmeranno il pubblico con le loro voci potenti e suggestive, regalando indimenticabili momenti di musica d’autore.

Mario Biondi, il talentuoso cantante italiano dal timbro soul unico, salirà sul palco il 26 luglio in largo Porta Grande. Con il suo repertorio di successi intramontabili, tra cui “This Is What You Are” e “Love is a Temple”, Biondi incanterà il pubblico con la sua voce calda e coinvolgente.

Non da meno, Antonella Ruggiero, la leggendaria cantante italiana, si esibirà il 16 agosto in piazza Garibaldi. Con la sua presenza magnetica e la voce unica che ha caratterizzato i suoi grandi successi come “Amore lontanissimo” e “Quando balliamo”, Antonella Ruggiero incanterà gli spettatori con la sua grazia e la sua interpretazione intensa.

Questi due appuntamenti clou saranno momenti imperdibili durante Piazze d’Estate 2023, un festival che unisce l’emozione delle esibizioni musicali di livello nazionale e internazionale alle bellezze cittadine di Castellana Grotte. Le piazze e i luoghi più iconici della città si trasformeranno in scenari magici, creando un’atmosfera incantata per i residenti e i visitatori.

L’appuntamento con Mario Biondi e Antonella Ruggiero rappresenta una straordinaria opportunità per vivere la magia della musica d’autore in un contesto unico. Queste due icone della scena musicale italiana trasporteranno il pubblico in un viaggio emozionante, attraverso le note dei loro maggiori successi.

Non perdete l’occasione di assistere a questi straordinari concerti durante Piazze d’Estate 2023. Preparatevi a lasciarvi incantare dalla voce di Mario Biondi e ad emozionarvi con Antonella Ruggiero, mentre le piazze di Castellana Grotte si riempiranno di melodie indimenticabili.