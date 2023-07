Terribile incidente in moto: 21enne in condizioni critiche in ospedale

Un tragico incidente stradale ha scosso la tranquilla città di Lecce questa mattina intorno alle 7 lungo via D’Annunzio.

Un giovane motociclista di 21 anni, ancora non identificato, ha perso improvvisamente il controllo del proprio mezzo, causando uno scontro violento con le auto parcheggiate lungo la strada.

Le conseguenze dell’incidente sono state gravi, con il giovane motociclista che è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale in condizioni critiche. Il personale medico ha dovuto intubarlo e sottoporlo a una Tac per valutare l’entità delle lesioni subite prima di trasferirlo nel reparto di rianimazione.

Al momento, le cause esatte dell’incidente rimangono ancora sconosciute, e la Polizia locale è giunta sul luogo per condurre una dettagliata indagine e capire cosa abbia portato al tragico incidente. La strada interessata è stata chiusa per un lungo periodo per permettere agli investigatori di effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica dell’accaduto.