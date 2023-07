Radio Norba Cornetto Battiti Live approda su Italia 1 per sei prime serate

Martedì 4 luglio segna un’importante tappa per gli amanti della musica estiva, poiché il famoso festival musicale italiano, Radio Norba Cornetto Battiti Live, farà il suo debutto su Italia 1. Il festival, noto per le sue esibizioni coinvolgenti ed eclettiche, si svolgerà ogni martedì per sei settimane consecutive sulla rete nazionale.

La stagione è iniziata con la registrazione della prima puntata, che si è tenuta a Bari lo scorso 21 giugno, e che ha visto come protagonisti alcuni degli artisti più amati e popolari del panorama musicale italiano. Tra i nomi presenti, spiccano Achille Lauro, Angelina Mango, Ava, Anna e Capo Plaza, Annalisa, Boomdabash, Coma_Cose, Emma, Fabio Rovazzi, Fedez, Gemelli Diversi, Gabry Ponte, Madame, Negramaro, Orietta Berti, Paola e Chiara, Rose Villain, Rosa Chemical, Sophie and The Giants, The Kolors e Tony Effe.

Le esibizioni live on the road vedranno come protagonisti Giorgia da Otranto e i Pinguini Tattici Nucleari da San Foca di Melendugno, pronti a regalare agli spettatori momenti indimenticabili e coinvolgenti.

Due entusiasmanti appuntamenti live a Gallipoli

Venerdì 7 e domenica 9 luglio, il Radio Norba Cornetto Battiti Live tornerà ad esibirsi in piazza, nell’area portuale di Gallipoli, in Salento, per gli ultimi due eventi live della stagione. Questi imperdibili spettacoli saranno trasmessi in diretta sia da Radio Norba che da Telenorba, promettendo momenti di grande musica e spettacolo per tutti i presenti.

Il sindaco di Gallipoli, Stefano Minerva, si dice entusiasta dell’occasione, sottolineando come l’evento musicale contribuirà a consolidare la città come una delle mete preferite del Salento, un luogo dove arte, cultura, musica e divertimento si fondono per creare un’atmosfera unica. Il presidente di Radio Norba, Marco Montrone, elogia Gallipoli come una perla della Puglia, una meta ambita da giovani e non solo, confermando il forte legame tra la città e il festival.

Artisti di spicco sul palco

Le serate di Gallipoli promettono un cast eccezionale, con artisti del calibro di Baby K, Mr.Rain, Sangiovanni, Fabio Rovazzi, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Tiromancino, Fedez, Annalisa, e molti altri. Gli spettatori potranno godersi anche le esibizioni di artisti emergenti, on the road da diverse località italiane, come Marco Mengoni, Elodie, Emma, e Giorgia.

Battiti Square: un villaggio per tutti

Per assicurare a tutti un’esperienza coinvolgente, Battiti Square aprirà le sue porte a bambini, giovani e adulti di tutte le età. Questo grande villaggio ospiterà artisti di strada, marching band, jam session, laboratori musicali per bambini, dj set, percussioni, attività sportive e molto altro ancora. L’Area Radio offrirà la possibilità di assistere alle trasmissioni in diretta di Radio Norba, mentre l’Area Cinema proietterà i cortometraggi di Battiti Story, offrendo un’occasione per rivivere le performance indimenticabili dei vent’anni di storia del festival. In collaborazione con Tv Sorrisi e Canzoni, media partner dell’evento, si svolgeranno anche incontri e interviste aperte al pubblico. La community digitale Webboh e Tv Sorrisi e Canzoni terranno incontri con i talent emergenti della generazione Z.

Sponsor e partners

L’evento è reso possibile grazie al generoso sostegno dei partner commerciali. Cornetto Algida è il title sponsor per il terzo anno consecutivo, mentre Tim, Fonzies, Parmacotto e Givova si sono uniti come main sponsor. Quest’ultimo vestirà il corpo di ballo e curerà un’area dedicata al fitness. Air Action Vigorsol è il gold sponsor, insieme alla partecipazione di Poste Italiane. Gli sponsor ufficiali includono Acqua Vera, Chateau d’Ax, Deliziosa e il Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila. Nouvelle Esthétique è lo sponsor ufficiale per capelli e trucco.

Come sempre, l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito fino a esaurimento posti. Chiunque non potrà partecipare di persona potrà comunque seguire l’evento attraverso i social di Radio Norba, utilizzando l’hashtag #battitilive. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.radionorba.it, il punto di riferimento per gli appassionati della musica e del festival.