Cisternino – il borgo che brinda con i vini d’Italia

Cisternino tra i vini e le specialità gastronomiche nei Borghi più Belli d’Italia.

È terminato un weekend di degustazioni, musica e cultura tra le vie e le piazze di uno dei Borghi più Belli d’Italia.

Questo è stato Borgo DiVino in Tour, l’evento enologico organizzato da Experience Lab srl e promosso dall’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia e da Ecce Italia.

Le cantine protagoniste

Dal 30 giugno al 2 luglio, Cisternino ha ospitato più di 30 cantine provenienti da tutta la penisola, che hanno offerto ai visitatori la possibilità di assaggiare i loro vini con un voucher di 8 degustazioni.

Tra le cantine presenti, spiccavano quelle della Valle d’Itria, la zona vitivinicola in cui si trova il borgo pugliese.

Le specialità gastronomiche

Non solo vino, ma anche cibo di qualità. In piazza Marconi, infatti, era allestita un’area food dedicata alle specialità gastronomiche dei Borghi più Belli d’Italia, dove si potevano gustare prodotti tipici come formaggi, salumi, dolci e olio. Un modo per scoprire i sapori e le tradizioni delle diverse regioni italiane.

La cultura e il divertimento

Borgo DiVino in Tour non è stato solo un evento enogastronomico, ma anche un’occasione per conoscere la storia e la bellezza di Cisternino.

Il borgo, infatti, ha offerto ai visitatori visite guidate, mostre, spettacoli e concerti. Tra gli ospiti d’eccezione, il presidente dell’Associazione de I Borghi più Belli d’Italia Fiorello Primi e il sindaco di Cisternino Lorenzo Perrini, che hanno inaugurato l’evento con il taglio del nastro.