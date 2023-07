Tragedia a Manduria: Investito e ucciso ciclista straniero

Sotto il sole cocente della provincia di Taranto, un ciclista straniero di circa 65 anni ha perso la vita in un tragico incidente stradale sulla provinciale interna “Tarantina”.

L’incidente è avvenuto all’altezza della località Urmo-Specchiarica marina di Manduria, causando un’ondata di choc e rabbia tra i residenti. La vittima, un villeggiante storico del litorale manduriano, è stata travolta da una Golf Volkswagen, guidata da un giovane proveniente da Avetrana.

Il conducente ha dichiarato di aver notato il ciclista solo all’ultimo momento, ma purtroppo non ha avuto il tempo di evitare l’impatto.Le squadre di soccorso, prontamente intervenute, hanno tentato disperatamente di rianimare il ciclista, ma i loro sforzi sono stati vani. Sul posto è giunta l’ambulanza del 118 con i sanitari, ma per il ciclista non c’è stato nulla da fare.I carabinieri di Manduria, su disposizione del magistrato di turno, hanno immediatamente sequestrato i veicoli coinvolti nell’incidente per svolgere le necessarie indagini.

Questo tragico evento ha scatenato la rabbia dei residenti locali, che hanno da tempo denunciato la pericolosità di quel tratto di strada. Infatti, in passato si sono verificati numerosi incidenti, alcuni dei quali hanno avuto esiti mortali.

La sicurezza stradale è diventata una questione urgente per la comunità di Manduria. Gli abitanti chiedono alle autorità competenti di prendere misure adeguate per prevenire futuri incidenti e garantire una maggiore sicurezza lungo le strade del litorale. È necessario un intervento tempestivo per valutare la possibilità di implementare misure di sicurezza, come attraversamenti pedonali, segnaletica più chiara e dispositivi di rallentamento del traffico.