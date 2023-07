Incidente sull’A14 a Barletta: quattro feriti

Nella notte, un tragico incidente stradale si è verificato sull’autostrada A14, precisamente a Barletta (BAT), causando ferite a quattro persone. L’auto su cui viaggiavano è improvvisamente uscita dalla carreggiata, terminando la sua corsa contro un maestoso albero di ulivo. L’impatto è stato così violento che le persone a bordo sono rimaste intrappolate all’interno dell’abitacolo, richiedendo l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco.

Una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta si è recata immediatamente sul posto per soccorrere le vittime. Con abilità e determinazione, i pompieri hanno lavorato per liberare i quattro occupanti dell’auto, che si sono poi scoperti appartenere allo stesso nucleo familiare. L’intervento di salvataggio è stato delicato e impegnativo, ma finalmente sono riusciti a portare tutti in sicurezza fuori dall’abitacolo distrutto.

Tre ambulanze del servizio sanitario 118 sono giunte sul luogo dell’incidente, inviate da Andria, Canosa di Puglia e Barletta. I feriti sono stati prontamente assistiti e trasportati negli ospedali locali per ricevere le cure necessarie. Una donna anziana, colpita da un trauma cranico commotivo che ha causato la perdita di coscienza, è stata portata in elisoccorso all’ospedale “Bonomo” di Andria in codice rosso, evidenziando la gravità delle sue condizioni. Gli altri tre membri della famiglia sono stati trasferiti agli ospedali di Andria e Barletta con una classificazione di codice giallo, indicante un livello di gravità inferiore. Fortunatamente, nessuna di queste persone è in pericolo di vita.

Il tragico incidente ha avuto luogo mentre la famiglia stava facendo ritorno a casa da Genova, dove avevano partecipato a una cerimonia speciale. Infatti, uno dei parenti era stato giurato nella Marina Militare, un momento di grande importanza che ora è stato offuscato dalla triste vicenda automobilistica. I dettagli sull’origine dell’incidente e sulle cause che hanno portato alla fuoriuscita di strada dell’auto dovranno essere indagati dalle autorità competenti.

Nonostante il trauma subito e il dolore per l’incidente, la famiglia ora affronta un periodo di recupero e spera di superare questa difficile prova insieme, cercando di trovare conforto l’uno nell’altro.