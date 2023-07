La Provincia chiude la SP79. Ecco il percorso alternativo

L’Ente Provincia di Taranto, guidato dal presidente Rinaldo Melucci, ha annunciato l’interruzione del traffico veicolare su un tratto della “Strada Provinciale 79” a partire dal prossimo 5 luglio. La decisione è stata presa al fine di realizzare due rotatorie che miglioreranno la sicurezza lungo la “Circonvallazione nord di San Marzano di San Giuseppe”.

Un’apposita ordinanza, firmata dal dirigente del Settore Viabilità, Aniello Polignano, ha stabilito che i lavori si concluderanno entro l’11 agosto, momento in cui il tratto stradale tornerà ad essere percorribile. Durante questo periodo, il traffico verrà deviato su percorsi alternativi comunali, precisamente su Via Federico I, Via Addolorata Santoro, Via Kennedy e Via Manduria, garantendo la continuità della circolazione tra Francavilla Fontana e Sava.

La ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori avrà il compito di posizionare, mantenere efficiente, sorvegliare e rimuovere la segnaletica stradale relativa al cantiere, alla chiusura del tratto stradale e alla deviazione del traffico. L’obiettivo principale sarà quello di ridurre al minimo i disagi per i conducenti di tutti i tipi di veicoli. Inoltre, la ditta dovrà garantire l’accesso agli abitanti della zona interessata, alle Forze dell’Ordine, alle ambulanze, ai vigili del fuoco e a tutti gli altri mezzi di emergenza, nelle tratte in cui non sono presenti scavi aperti.

La decisione di interdire il transito ai veicoli nel tratto interessato dai lavori si basa sul rispetto di precise disposizioni di legge, considerando la natura specifica dell’intervento che richiede l’occupazione dell’intera carreggiata per garantire la sicurezza di tutti coloro che lavorano nell’area del cantiere.

L’Ente Provincia di Taranto conferma così il proprio impegno nella realizzazione di interventi volti a migliorare la sicurezza stradale e a garantire una circolazione più fluida per i cittadini. Nonostante possano verificarsi disagi temporanei, la realizzazione delle due rotatorie rappresenta un importante passo avanti per la tutela della vita e dell’incolumità dei conducenti lungo la “Circonvallazione nord di San Marzano di San Giuseppe”.